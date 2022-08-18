Сім'я прикордонника: хто не дає здатися після втрати найріднішого чоловіка? [ Редагувати ]
Він мріяв відвести доньку до першого класу, але його життя обірвав ворожий снаряд. Прикордонник Микола Ткачук із військовими колегами прокладали маршрут евакуації з Донеччини й потрапили під обстріл.
Зараз сім'я військового вчиться жити без найріднішого чоловіка. І смутку родини немає краю. Хто не дає їм здатися? І підтримує у таку важку хвилину - дивіться в наступному сюжеті.
Це "Джайв", а ще я вмію "Ча-ча-ча".
Від ранку Маргарита готується зустрічати гостей із подарунками до школи. Дівчинка мріє про рюкзак із фламінго, з яким у вересні піде в перший клас.
Там мама і тато намальовані.
Маргарита - донька прикордонника Миколи Ткачука, який загинув на Донеччині в перший місяць війни. Родиною героя тепер опікуються його побратими.
Олександр Ящук, офіцер Волинського прикордонного загону:
Починаючи від господарських робіт, допомагали. Дитина йде в перший клас - також всім, чим можемо, тим допоможемо. Ну і в майбутньому будемо дружити з Маргаритою. Правильно? І все буде добре.
Востаннє дружина розмовляла з Миколою за кілька днів до його загибелі. Найбільше чоловіка тоді хвилювала доля родини.
Оксана Ткачук, дружина загиблого прикордонника:
Останній раз він дзвонив, виходить, 20 числа, він казав, що там - без матюків не скажу - просто складна обстановка. Сказав, що перекидає всі гроші зі своєї картки на мою, щоби якщо що, я вивозила дітей у Польщу. Він не знає, чим усе це закінчиться. Але я сказала, що ми нікуди не поїдемо, бо він тут.
А невдовзі родина дізналася про смерть Миколи.
Валентина Ткачук, мати загиблого Миколи Ткачука:
Оксана каже: "нема нашого Колі". Дочка за мною йшла мене проводити додому. Я не кричала, плакала тільки, бо люди кругом, але всі зрозуміли відразу, що Колі не стало. Бо батько пішов у сарай - у нас там гараж, сарай, наступного дня - і всі стали йому співчуття висловлювати: "ми бачили твою Валю, що вона плакала, напевно, Колі нема"…
Подробиці загибелі Миколи, колеги розповіли його рідним значно пізніше.
Оксана Ткачук, дружина загиблого прикордонника:
Хлопці казали, що їх накрила артилерія, потім вони не знали, що там танки, і вони йшли перші, прокладали маршрут до посадки, щоби вивести всіх інших. І у них влучив танк.
Прикордонника поховали у селі Новосілки, де він мешкав разом з родиною. Рідні кажуть: Микола з дитинства мріяв про військову кар'єру.
Ольга Поліщук, сестра загиблого прикордонника:
У військове училище він їздив поступати в Київ, він туди не пройшов за конкурсом. Після 11 класу треба ж кудись вступати - і вирішив вступати в Рожищенське училище на ветеринара… Навчився лікувати тварин, навчився доглядати за ними.
Микола Ткачук, батько загиблого прикордонника:
Піде корові укола дасть, то корова не відчувала - таке відчуття мав... - Дуже легка рука в нього.
Любов до тварин та фах ветеринара знадобилися Миколі пізніше, коли таки здійснив мрію і став прикордонником.
На цих кадрах, знятих п'ять років тому, Микола Ткачук із вівчаркою Лолою на патрулюванні.
Микола Ткачук, кінолог відділу прикордонної служби "Пархоменкове":
Треба стежити, куди вона дивиться, на який звук. Коли вона чує, ви бачите, там рубка, вона насторожується. Значить, треба, можна сховатися й спостерігати за певною територією. Може, там із лісу якісь лісоруби вийдуть, тоді, відповідно, передається інформація... Дільничні інспектори, які працюють у тилу, перевіряють тих осіб.
Професійний військовий, Микола двічі за контрактом був у миротворчій місії в Іраку. Чоловік мріяв приїхати додому у вересні: запланував сімейну подорож - відсвяткувати 23 річницю весілля. І хотів відвести Маргариту до першого класу. Але тепер дівчинка навідує батькову могилу.
Оксана Ткачук, дружина загиблого прикордонника:
Вона не вірила спочатку. А потім уже, коли в церкві побачила, що він лежить, то вона казала, що наш тато - найгарніший. Фактично ми щодня ходимо на кладовище. Вона перша біжить. Якщо я знаю, що її десь нема, то вона побігла туди.
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