У вівторок, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва. Про це повідомляє канцелярія польського президента в Twitter.

Зазначається, що Дуда приїхав до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського. Також він візьме участь у саміті Кримської платформи.

У ході візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями, присвячені ситуації в Україні, підтримці у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, двосторонньому співробітництву.

Візит Дуди проходить напередодні Дня Незалежності України і є п'ятою зустріччю президентів Польщі та України цього року і третьою з початку війни. Попередні зустрічі проходили 20-21 січня в Польщі і 23-24 лютого, 13 квітня і 21-22 травня в Києві.