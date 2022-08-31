Окупанти знову вгатили по Харкову. Спершу - з реактивних "Смерчів". А потім ракетами. За останні два дні в місті загинули чотири людини. Ще 16 - отримали поранення, у тому числі діти. З подробицями щодо останніх обстрілів - Світлана Шекера.

Харків. Ворог змінив тактику - і замість нічних обстрілів міста почав гатити зранку. Тож напередодні перші прильоти почули о 10-й ранку.

Снаряди влучили біля житлової багатоповерхівки в центрі міста.

Олена Волокітіна, жителька Харкова:

Муж пришел с ночной. И проснулись от того, что дом отак от взрывался. Трещал. А потом уже вышли, увидели это всё. У нас было 17 апреля такое. И сейчас. От корвалола не отхожу. Это кошмар вообще какой-то.

Біля цього будинку загинули троє людей. Загорівся дах.

У меня все стекла разбиты и с той стороны, и с этой. Будь они прокляты, скоты.

Едуард Набока, житель Харкова:

Полчаса назад начались прилёты. Я понимал, что где-то абсолютно рядом находится. Но в итоге да, действительно, от моего дома 50 метров попало вот в дом 5-этажный. Вижу, что разрушен подъезд, разрушено кафе в подъезде. Травмированы машины. Честно говоря, это похоже уже не на войну, а просто на убийство. Ну это не война. Это просто уничтожение. Тут ни честности, ни порядочности, ни долга, ни обходимости никакой нет. Просто убийство и всё.

Влучили російські ракети і в дитячий садочок. Розбиті вікна. Працівниця, яка саме виходила виносити сміття, отримала поранення. Під вогонь потрапила і паркова зона. Там саме були люди. Одна жінка - загинула.

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

К сожалению, сегодня мы имели прилёт сюда, и жертвы, первые жертвы именно здесь, в Саржином Яру. И очень хочу попросить харьковчан быть максимально аккуратными и осторожными. Да, хочется погулять, хочется набрать воды, хочется окунуться. Но надо прежде всего думать о жизни и сохранить жизнь.

Правоохоронці встановили, обстріл вівся з "Піона". Загалом на Харків випустили 9 снарядів. Вдень - був ще один обстріл. Цього разу окупанти обстріляли Північну Салтівку. Снаряди зруйнували декілька квартир в житловому будинку.