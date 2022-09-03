Російські війська продовжують наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив.

Сили оборони відбили атаки ворога на Долину, Соледар, Новобахмутівку, Кодему, Зайцеве, Авдіївку та Мар’їнку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 вересня.

Впродовж поточної доби завдано 8 ракетних і понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір’я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне.

Окупанти посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, які розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Збройні сили Білорусі проводять перевірку готовності польових систем зв’язку.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку - трьох населених пунктів у Чернігівській та одного в Сумській областях;

на Харківському напрямку - районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка;

на Слов’янському напрямку - Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха;

на Краматорському напрямку - Богородичне, Райгородок, Сіверськ;

на Бахмутському напрямку - Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут;

на Авдіївському напрямку - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;

на Новопавлівському напрямку - Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива;

на Запорізькому напрямку - Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль, Времівка;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку з активним застосуванням БпЛА, загалом - понад 30 вильотів.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

3 вересня для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація завдала 5 ударів в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, що підрозділами протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет "Калібр".