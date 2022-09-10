Їх розділила війна. Вона опинилася в окупації в Ізюмі, він - став на захист Маріуполя. Анастасія згодом змогла вирватися із поневолення, а Костянтин - ще й досі в полоні у росіян. І звісток від коханого дівчина не отримувала вже більше чотирьох місяців... Далі - історія Анастасії Бугери, переселенки з міста Ізюм. Про життя в окупації і надію, яка не вмирає....

Вони були щасливі і закохані. Аж поки в одну мить їх не розділили війна, сотні кілометрів і короткі гудки в телефоні.

28 лютого я мала вже дійсно повертатися на навчання, але 24 зранку все пішло не так як хотілося.

Війну Анастасія зустріла в Ізюмі, звідки родом. Гостювала у батьків.

Анастасія Бугера, переселенка з м. Ізюм Харківської обл.:

Спочатку батьки не хотіли виїжджати, я не хотіла виїжджати, бо не хотіла залишати їх самих. А потім вже не було можливості виїхати.

Із першого ж дня місто - під вогнем росіян. Вони скидали авіабомби та ракети, гатили з усього, що мали. По будинках і мирних мешканцях, які просто стояли в черзі за гуманітаркою.

Анастасія Бугера, переселенка з м. Ізюм Харківської обл.:

Людям привезли хліб, муку, там ще щось, люди замовляли. І в той день дуже багато обстріляли, наскільки я пам'ятаю правильно, з Градів. Дуже багато людей загинуло, я їх всіх практично знала. Там і діти були, до школи ходили 7-й клас і молоді люди, мого віку і старше.

Рашисти спочатку окупували частину міста - до річки Сіверський Донець. Після запеклих боїв - Ізюм повністю опинився в окупації.

Анастасія Бугера, переселенка з м. Ізюм Харківської обл.:

Моя мама вчителька. І на неї почався тиск, що потрібно виходити працювати, потрібно навчати дітей, прибирати школу. А вона цього робити категорично не хотіла. Ні ліків не підвозилися, не підвозилися необхідні речі, продукти. Мені не вистачало не знаю це мабуть нічого не матеріальне, ніяких продуктів. Мені не вистачило мого хлопця, бо я тоді не знала, що з ним, що відбувається, як він.

А він був - в самому пеклі, в Маріуполі. І востаннє телефонував 3 березня.

Анастасія Бугера, переселенка з м. Ізюм Харківської обл.:

У нас перебили вишку зі зв'язком, і в Маріуполі також після того почали глушити зв'язок.

Перед Великоднем Костя записав відео для коханої, просто з Азовсталі.

Анастасія Бугера, переселенка з м. Ізюм Харківської обл.:

На ньому він дуже змучений, я його не впізнала, набагато старший на вигляд. Дуже втомлені очі, дуже видно, що втомився що недосипає, що не їсть.

Після 84-ох днів героїчної оборони Маріуполя, наші захисники вийшли з останнього форпосту міста - Азовсталі. Росіяни вивезли їх на окуповані території. Костя був у списках полонених українських бійців. Це підтвердили в Червоному хресті. Жодної звістки від нього самого не було з 24 квітня. Єдине, що знали рідні - він у колонії в Оленівці. В тій самій, де наприкінці липня рашисти влаштували теракт і цинічно стратили наших захисників.

Насправді по сьогоднішній день ми не знаємо, чи живий він, чи ні. Відчуття, що з ним все нормально, що він живий, що він не постраждав, щоб він не був в тому бараці, де стався теракт.

росія досі не надала офіційних списків військовополонених, які загинули в Оленівці. Дівчина разом з мамою Кості постійно намагаються дізнатися хоч щось. Та поки марно. Зараз вони обидві в Польщі. Після 5-ти місяців виживання в окупації - Настя таки вирвалася з Ізюму.

Анастасія Бугера, переселенка з м. Ізюм Харківської обл.:

Я дуже хочу, щоб їх в Ізюмі взяли в котел і щоб вони переживали те, що мій хлопець переживав у Маріуполі. Я сама по собі не зла людина, я нікому завжди зла не бажаю, але те, що вони російські військові зробили - це виняток.

Дівчина вірить: зовсім скоро вона знову зможе обійняти коханого.

Анастасія Бугера, переселенка з м. Ізюм Харківської обл.: