"Укрзалізниця" призначила евакуаційний рейс з Донбасу [ Редагувати ]
На понеділок, 12 вересня, "Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд - з Донбасу до Львова. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.
Раніше "Укрзалізниця" попереджала про затримку низки рейсів через проблеми зі світлом.
по темі
"Укрзалізниця" запускає програму безкоштовної евакуації громадян України, які проживають в Криму
В ніч проти понеділка, 12 вересня, у Херсоні гриміли вибухи
У понеділок, 12 вересня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом щодо російського вторгнення
Проведення переговорів з Росією в актуальних умовах неможливе через відсутність у Кремля "бажання бути конструктивними". Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Українська сторона "боротиметься до кінця", а договір про припинення вогню між Україною та Росією може бути укладений лише після виведення російських військ
Андрій Єрмак і Ерік Шмідт обговорили технологічні рішення, які могли б допомогти Україні пришвидшити деокупацію територій, відновити свою територіальну цілісність і повернутися до безпечного мирного життя