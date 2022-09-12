Після виходу розслідування Forbes про правдивість озвученої Олегом Кротом цифри допомоги ЗСУ у 60 млн дол., у холдингу TECHIIA вдалися до маніпуляцій з цитатами з розслідування, вибираючи з тексту те, що можна подати як позитивну оцінку та виключаючи негативні частини тексту, таким чином повністю підміняючи контекст. Про це пише видання Главред.

Нижче наведено текст, який наступного дня після виходу розслідування почав тиражуватися на телеграм-каналах, і ті шматки оригінального тексту, які "забули додати":

Forbes.ua з'ясував, що відомо про ГО "Фонд Течія" власника TECHIIA Олега Крота. За даними видання, благодійну діяльність TECHIIA легалізувала у 2019 році із заснуванням цього фонду. До цього Крот самостійно фінансував благодійні ініціативи. За даними YouControl, у 2020 році "Фонд Течія" отримав 6,2 млн грн. До повномасштабного вторгнення фонд фокусувався на питанні здоров'я – закупівлі обладнання для регіональних медичних закладів та фінансуванні дитячого центру інклюзії та корекції "Єва". У публікаціях "Єви" у Facebook зазначено, що центр працює за підтримки фонду. Загалом Крот та ще один власник холдингу TECHIIA Юрій Лазебніков за чотири роки інвестували у цей напрямок понад 17 млн грн. ГО "Фонд Течія" на 99% фінансується Кротом та холдингом. Через фонд підприємці купують для війська амуніцію, оптику, безпілотники, зв'язок.

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На що пішли ще майже $40 млн за три місяці? Товари, які потребували ЗСУ для захисту нашої держави, загально пояснює пресслужба холдингу. Навіть у вигляді інфографіки ГО не публікувала звітності про ці витрати. ГО"Фундація Течія" через, яку підприємці закуповують для війська амуніцію, оптику, безпілотники, зв'язок, маловідома. Хоча фонд звітує у собі на Facebook-сторінці про закупівлі та передачі військовим, зазвичай пости збирають лише кількадесят лайків.

При цьому фонд не надто широко відомий. Про закупівлі та передачі військовим він звітує у себе на Facebook-сторінці: кілька разів на місяць поститься фото з передач військовим. На одному з таких фото – радник міністра цифрової трансформації зі стартап-екосистеми Антон Мельник. "Кілька разів передавали броники та шоломи різним хлопцям: від ТРО ЗСУ до ОМБР", - зазначає Мельник.

Олег Попов з 92 ОМБР 1 батальйону розповів Forbes, що фонд допомагає їм з весни: "і шоломи видавали, і дорогий дизельний генератор — багато всього". публічні та роблять свою справу". "Фонд течія" залучав членів ІТ Ukraine Association до зборів. Аналогічна співпраця – з Харківським та Дніпровським ІТ кластерами. Разом вони реалізували два проекти на 170 тисяч доларів — закупили чотири дрони "Фурія" та дві карети швидкої допомоги. "Ми з ними почали першими співпрацювати ще тоді, коли не було багато фондів, яким можна було б довіряти. Наразі вже багато компаній створили свої фонди", - зазначає Васюк.

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2,1 млрд грн – майже стільки ж, скільки зібрав фонд Сергія Притули з 24 лютого. Сума вдвічі поступається зборам "Повернись живим" і втричі державному фонду United24. Таким чином ГО "Фундація Течія" має входити до п'ятірки найбільших фандрайзерів, за підрахунками Forbes.

Великі гравці фандерйзенгового "ринку" про діяльність "Фундація Течія" не чули. "Не можу нічого про них сказати", – каже комунікаційниця Фонду Сергія Притулі Марія Писаренко. "Я не чувши нічого про цей фонд, - каже керівник "Повернись живим" Тарас Чмут. - $60 млн — близько третини від зборів "Повернись живим". Відповідно, масштаб повинен бути десь такого ж рівня".

"Фонду зі значною, поставленою оперативкою витратити $13 млн/місяць не є проблемою, а від чого для них означає реалізувати – інше питання", – каже співрозмовник в одному волонтерському фонді на правах анонімності. За 90 днів можна зробити гуртові замовлення на фабриках і дистриб'юторів, почекати два місяці, привезти це все вантажівками та віддати на рівні бригад, говорить він. Це великі обсяги та залишатися непомітним складно.

Варто додати, що Олег Крот має подяки та нагороди як від Міноборони, Генерального штабу ЗСУ, так і персонально від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших керівників держави.

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Чи є у TECHIIA зв'язок з 1хbet? Російський букмекер 1XBET планував працювати в Україні через юрособу ТОВ "Твоя беттінгова компанія". Остання повністю належить Цибіну Сергію Петровичу. У 2018 він також був керівником ТОВ "МЕ-ЕСТЕЙТ". Співзасновник TECHIIA Юрій Лазебніков був директором "МЕ-ЕСТЕЙТ" упродовж 2018-2020 року.