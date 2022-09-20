Перший сніг, підтоплення та потужні грози. Україну накрив холодний циклон. Західні області вже кілька днів безперервно заливає дощами, а в Карпати вже у вересні прийшла зима із морозами та снігом.

Чи багато біди встигла наробити негода? Коли відступить циклон? Та чи повернеться бабине літо?

Кілька сантиметрів води на підлозі та рясні потоки з вентиляційної решітки… Таку картину побачила у ванній кімнаті Тетяна, коли прокинулася вранці. Живе жінка на останньому - п'ятому - поверсі. Каже: затопило не лише її, але і всіх сусідів на поверсі.

Тетяна, жителька Івано-Франківська:

Коли я вийшла в коридор, то побачила калюжу велику, до кісточок вода була. І в мене в квартирі у ванній кімнаті теж залило до кісточок, в коридорі так само вода текла зі стіни прямо по проводці.

Квартиру вони з чоловіком орендують ще з весни, розповідає Тетяна. Але затопило - вперше. Припускає: все тому, що були непрочищені будинкові водостоки. А в ці дні місто накрили потужні зливи, тож система просто не впоралася.

Тетяна, жителька Івано-Франківська:

Дуже сильний був дощ, дуже сильний, а то вже пару днів лило, але перед тим такого не було, щоб аж по стінах з вентиляційних решіток виходило вода.

Мешканці дзвонили в управляючу компанію, там обіцяли полагодити будинкові стоки, але так ніхто і не прийшов.

Галина, жителька Івано-Франківська:

Ніхто нічого не робить, ні в підвалі, ні тут, а ми гроші платимо кожен місяць. За що. За даром. Воно протікає, а дощі до неділі мають бути, і буде кожен раз більше і більше…

Потужні зливи, а разом із ними і справжнє осіннє похолодання приніс в Україну циклоном Relli. Який завітав із південного заходу Європи. На Прикарпатті він підтопив двори, подекуди залило підвали будинків. Найбільше негода наробила лиха в Івано-Франківську.

Христина Перцович, речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській обл. :

Здійснено 19 виїздів для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ускладнення погодніх умов. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, і девʼять - на відкачування води. Постраждалих в наслідок негоди немає.

Через сильні опади на Прикарпатті піднявся рівень води в місцевих річках. Подекуди до півтора метра.

Христина Перцович, речник ДСНС в Івано-Франківській області:

Наразі опади припинилися по всій території області, спостерігається спад рівня води у річках, тільки в річці Дністер є підйом води за рахунок добігання вод із навколишніх річок.

А ось в Карпати прийшла вже справжня зима. Гірські схили ще з неділі безперервно засипає снігом. А стовпчик термометра пішов різко вниз. Відео засніжених гір виклали в мережі рятувальники Чорногірського посту, які постійно несуть чергування на базі закинутої обсерваторії на горі Піп Іван.

Температура і далі продовжує опускатися …Сьогодні у високогірʼї зафіксували вже мінус чотири. Далі безперервно йде сніг, схили сильно обледеніли. Тож рятувальники закликають любителів гірського відпочинку зважати на несприятливі погодні умови та утриматися від походів у Карпати. Тим часом синоптики зазначають - холодний циклон вже відступає з України. Втім, ще кілька днів литимуть дощі. Але вже кінця вересня очікується знову потепління… більше двадцяти градусів.