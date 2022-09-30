Одна людина загинула, п'ятеро постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Дніпру. Окупанти поцілили по місту двома ракетами "Іскандер". Один зі снарядів влучив поряд з житловими будинками, інший - в автотранспортне підприємство. Олена Мендалюк розкаже більше.

Відео, від якого холоне кров, це перші хвилини після влучання "Іскандера" у автотранспортне підприємство. На місці одразу спалахнула потужна пожежа. Полум'я було видно за декілька кілометрів від центру удару. Кілька годин рятувальникам не вдавалося приборкати вогонь. Вже на ранок місце влучання перетворилося на суцільне згарище. Директор автопідприємства розповідає, в момент удару на території знаходилось приблизно 70 працівників. Внаслідок прямого влучання - одна людина загинула, ще п'ятеро - поранені.

Віталій - директор автопідприємства:

Є загиблі, є зниклі безвісти, є постраждалі. Зараз тривають слідчі дії. Такі питання треба задавати слідчим. На час завдання удару заїхали усі автобуси з міських. На той час було 50 водіїв. Які звадавали зміну, виручки, це були касири, це були механіки кп. Це була нічна зміна. Слюсари, це були шиномонтажник. Десь 7080 людей було на території підприємтва.

За попередніми підрахунками, вщент вигоріло півсотні автобусів, ще більше сотні - пошкоджені - повилітали вікна, потрощені кузови. Збитки ще підраховують.

Віталій - директор автопідприємства:

За мною там 50-60 погорілих, беріть 30 тисяч євро і умножайте на це. Пошкоджені автобуси. Одне там лобове скло 30 тисяч гривень, бокові теж. Я не зможу зараз підрахувати. Їх мабуть треба буде рахувати тиждень.

Це автотранспортне підприємство виконувало як міські, так і міжміські перевезення. Сьогодні запрацювали не всі маршрути.

Іван Васючков - головний спеціаліст департаменту транспорту Дніпровської міської ради:

Ми всю ніч намагались знайти резерв. Станом на сьогоднішній ранок у нас не працює тільки один маршрут. Будемо сподіватися, що завтра він відновить свою роботу. Але 150 автобусів - це надвелика втрата для міста.

Вибуховою хвилею зачепило і житлові будинки розташовані неподалік. У місцевій гімназії не вціліло жодне вікно.

Рита - директор гімназії:

Побачили ось ці порожні зіниці наших вікон, сльози накотились на очі. Постраждали майже всі кабінети. Особливо постраждав фасад, який виходить на цю сторону. Жоден кабінет не лишився непошкодженим.

А це руїни, які залишила по собі друга ракета "Іскандер". До слова, російська армія вже вдруге поцілила у це місце. Тут жодних військових об'єктів. Середмістя Дніпра - навколо лише житлові будинки.

Віра - жителька Дніпра:

Очень громко, в то же место. Пословица не работает - в одну и ту же воронку снаряд два раза не попадает, оказывается попадает. Так как выбило в тот раз все повылетало и в этот раз. Все люди опять только поставили пленки. Всю ночь убирали стекла.

Пошкоджені декілька багатоповерхівок - вибито сотні вікон - вкотре понівечені і двоповерхові будинки. Тут підприємці винаймали приміщення для бізнесу. Працівники кажуть, після першого ракетного удару довели все до ладу, і цього разу доведуть.

Микола - житель Дніпра:

Окна зашивались, ви видите все опять разломано. Будем опять все зашивать. Волна была наверное такая же разломано все попалам. Это еще тогда оно было норм, а сейчас поэтому будем наводить порядок.

Російська армія вже другий день поспіль завдає по Дніпру ракетні удари. На місцях прильотів досі працюють і рятувальники, і комунальні служби, а також слідчі.