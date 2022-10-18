Українські військові знищили російський танк Т-72 (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У вівторок, 18 жовтня, українські військові влучним пострілом знищили ворожий танк.
Про це повідомляє Дніпропетровська окрема бригада Сил територіальної оборони.
"Сьогодні, у результаті злагоджених дій підрозділів нашої бригади, разом з приданими підрозділами ЗС, ворогові було завдано безповоротні втрати бронетехніки", - йдеться у повідомленні.
Українським військовим вдалося знищити російський Т-72. На відео можна побачити влучання у танк та подальшу пожежу.
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