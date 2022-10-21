Окупанти вкрали пральну машину з будинку українців (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Окупанти в одному із населених пунктів України пограбували будинок мирних жителів, який перед цим розвалили. Загарбники вкрали в українців пральну машинку.
Відео, як окупанти тягнуть побутову техніку, опублікував канал "Цаплієнко" в Telegram.
На ролику помітно, як російські військові виходять із зруйнованого будинку цивільних жителів із пральною машинкою у руках, яку вантажать у військову машину, що стоїть неподалік.
Після цього окупанти знову повертаються до будинку, очевидно, аби ще щось вкрасти.
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