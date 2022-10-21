Окупанти в одному із населених пунктів України пограбували будинок мирних жителів, який перед цим розвалили. Загарбники вкрали в українців пральну машинку.

Відео, як окупанти тягнуть побутову техніку, опублікував канал "Цаплієнко" в Telegram.

На ролику помітно, як російські військові виходять із зруйнованого будинку цивільних жителів із пральною машинкою у руках, яку вантажать у військову машину, що стоїть неподалік.

Після цього окупанти знову повертаються до будинку, очевидно, аби ще щось вкрасти.