В окупованій Херсонської області росіяни масово викрадають майно [ Редагувати ]
В Херсонській області мешканці повідомляють про те, що в їх оселях самовільно заселяються військові рф, користуються майном та викрадають цінні речі. Про це повідомляє поліція Херсонської області.
В одному з населених пунктів Каховського району окупанти відібрали у місцевого жителя легковий автомобіль. А в обласному центрі та Нижньосірогозькій громаді загарбники заволоділи майном агропромислових підприємств.
Поліція також фіксує аналогічні повідомлення і від мешканців Генічеського району. Під час проведення стабілізаційних заходів на нещодавно деокупованих територіях працівники поліції продовжують виявляти нові воєнні злочини російських військових.
Так, від одного з жителів смт Велика Олександрівка надійшла інформація, що під час окупації військові рф викрали з будинку заявника усе майно. В іншого місцевого мешканця окупанти відібрали транспортний засіб.
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