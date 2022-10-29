В Херсонській області мешканці повідомляють про те, що в їх оселях самовільно заселяються військові рф, користуються майном та викрадають цінні речі. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

В одному з населених пунктів Каховського району окупанти відібрали у місцевого жителя легковий автомобіль. А в обласному центрі та Нижньосірогозькій громаді загарбники заволоділи майном агропромислових підприємств.

Поліція також фіксує аналогічні повідомлення і від мешканців Генічеського району. Під час проведення стабілізаційних заходів на нещодавно деокупованих територіях працівники поліції продовжують виявляти нові воєнні злочини російських військових.

Так, від одного з жителів смт Велика Олександрівка надійшла інформація, що під час окупації військові рф викрали з будинку заявника усе майно. В іншого місцевого мешканця окупанти відібрали транспортний засіб.