У Чернівцях запрацював безкоштовний молодіжний табір для переселенців "Я-українець". Приєдналися до нього евакуйовані віком від 14 років. Для них провели цікаві пізнавальні екскурсії, майстер-класи та спортивні змагання. А, головне - молодь отримала можливість відволіктися від тривожних думок, налагодити комунікацію з однолітками, адаптуватися у новій громаді. З талановитою активною молоддю познайомилася Ольга Лучек.

Міра до Чернівців приїхала з Дніпра минулого тижня. Каже, не знала куди себе подіти, тож коли дізналася про табір для молоді, вирішила неодмінно прийти. Тут її найбільше зацікавила художня кераміка Каже, працювати з глиною подобається, хоче зробити тарілку, яку обов'язково забере з собою у Дніпро.

Міра, переселенка з Дніпра:

Приїхали тільки-но на минулому тижні і дуже бракує спілкування, однолітків і в принципі якоїсь активності. Це тарілочка у вигляді сердечка, бо я зараз так відчуваю, я скрізь бачу сердечка, і у хмарах, і калюжах. Тож всередину ми можемо написати якихось маленьких цукерочок, а по краях налити джему.

Тут кожен старанно відтворює щось близьке собі, саме ж ліплення з глини діє заспокійливо, адже є своєрідною арт-терапією.

Христина Григоращук, керівниця гуртка художньої кераміки:

Потрібно застосовувати воду і пальчики, пальчики - це дуже важливо, ми маємо відчувати глину, що у нас є в голові, при глині ми все це можемо використати прям на ній, ось так як є.

Учасниками табору стали 30 підлітків-переселенців віком від 14 років. Програма у них насичена. Навіть є навчання основ керування безпілотниками та робототехнікою.

Борис, переселенець з Харкова:

Такий от дрон вертоліт, будемо запускати. Дуже подобається, кожен день такі великі програми, дуже багато різного побачили, дуже подобається, всі довольні.

Крім того, тут піднімають настрій молоді і подарунками.

Костятин Микитчук, благодійник:

Наші друзі передали з Румунії та Швейцарії ось такі ноутбуки і такі рюкзачки тривожні, там є засоби щоби руки вичистити від бруду, і перші необхідні речі для того, аби перекусити навіть у тривогу.

Після кількох днів роботи табору діти стали більш розкутими та здружилися. Спілкування та заняття переривають лише повітряні тривоги. Доводиться спускатися в укриття.

Організатори безкоштовного молодіжного табору кажуть, цим дітям потрібна особлива підтримка та увага, адже пережити їм довелося чимало.

Євгенія Блажевська, заступниця начальника Управління молоді та спорту Чернівецької обласної військової адміністрації: