Карта ракетних ударів по Україні 31 жовтня [ Редагувати ]
Станом на 11:30 відомо про 13 постраждалих внаслідок ранкових ракетних ударів росії по території України. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.
На даний момент ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни.
Опублікована карта ракетних ударів по Україні 31 жовтня.
Нагадаємо, сили ППО ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.
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