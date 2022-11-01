У Миколаєві ракетами зруйновані гімназія та коледж (фото) [ Редагувати ]
Російські окупанти у ніч на 1 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. По місту прилетіли чотири ракети С-300, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Одна ракета влучила та пошкодила будівлю "Першого української гімназії ім. Аркаса". Жертви чи постраждалі - відсутні.
Інші три ракети влучили по території "Миколаївського політехнічного фахового коледжу". Внаслідок обстрілу частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу.
Ракетами пошкоджено приватний сектор та багатоквартирні будинки. Виникли пожежі в складському приміщені коледжу та в 5-поверховому житловому будинку поруч.
Внаслідок обстрілу рашистів загинула жінка, ще 5 людей поранені. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей.
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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців міста, чия діяльність не пов'язана з управлінням критичної інфраструктури, залишити Миколаїв. В інтерв'ю "Суспільному" він пояснив, що ризик руйнування будинків та життєво важливої інфраструктури досі залишається високим
Внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500. Всього силами ППО знищено 18 ракет.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про те, що рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів житлового будинку
Окупанти обстріляли Миколаїв з С-300
Станом на 11:30 відомо про 13 постраждалих внаслідок ранкових ракетних ударів росії по території України. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. Сили ППО ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.