"Десятки поранених та вбиті": ГУР перехопило нову розмову окупанта у Луганській області [ Редагувати ]
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російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Луганській області, а командування кидає їх на фронті.
російський солдат, який знаходиться під Кремінною (Луганська область) у телефонній розмові розповідає, що їхній взвод не забезпечують їжею та технікою і "у них залишилися лише патрони".
При цьому, за його словами, командир давно покинув їх і поїхав з фронту "через проблеми з серцем".
Також солдат рф додає, що з його взводу залишилося лише 35 осіб, оскільки 20 військових отримали поранення, а ще четверо - були вбиті. Втекти звідти він не може через те, що "чеченці не випускають, вони стоять на постах на кордонах".
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