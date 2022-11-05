САУ "Піон": зброя не нова, але доводить свою ефективність [ Редагувати ]
Наш наступний матеріал з лінії фронту. Там, де працюють "Піони" - це самохідні гармати 2С7. Зброя не нова, але доводить свою ефективність. Як наші артилеристи прикривають щільним вогнем піхоту бачили кореспонденти Військового телебачення.
Постріл!
Позивний "Діма", військовослужбовець Збройних сил України:
Ця гармата вона вже перевірена війною. Вже використовувалася не раз і набагато точніша.
Перевірена війною і часом! На озброєнні української армії самохідна артилерійська гармата 2с7 "Піон" - ще з 1975 року. За цей час ця потужна зброя багато разів доводила свою ефективність.
Олег, військовослужбовець Збройних сил України:
Це потужна пушка, 203 мм. Що мости, що техніку, танки, наприклад, знищує все, що потрібно.
А ще скупчення особового складу, командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами у тилу ворога... "Піон" вражає своєю точністю!
В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Якщо вміти на ньому працювати досить ефективно, цілі на 20-30 км знищуються.
"Піон" - зброя і точна, і потужна. Вага кожного снаряду - 110 кілограмів, із них понад 40 - це вибухівка!
Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:
Кажуть, що це від корабельної гармати сам ствол. У нас іде 1-2 снаряди пристріл, далі ми стріляємо на ураження.
Бійці, з якими ми працюємо сьогодні, ставляться до техніки не просто як до машини. Кажуть - не дарма САУ має таку красиву назву.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Ця машина, вона "жива". Треба її чути, розуміти. Треба все робити правильно. Тоді вона буде добре служити.
Єгор Трошкін, кореспондент Військового телебачення України:
Сьогодні на могилах росіян будуть особливі квіти. Українські піони. І покладуть їх туди українські артилеристи.
Під час цього виїзду бійці успішно відпрацювали по скупченню особового складу росіян і ворожої техніки. Кажуть - результат вдалий, навіть погода допомогла.
Олег, військовослужбовець Збройних сил України:
Важливо попасти, тоді все добре. Якщо відстрілялися, все зробили добре, тоді почуваєшся легше.
Шо по русні? Русні ...
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