Наш наступний матеріал з лінії фронту. Там, де працюють "Піони" - це самохідні гармати 2С7. Зброя не нова, але доводить свою ефективність. Як наші артилеристи прикривають щільним вогнем піхоту бачили кореспонденти Військового телебачення.

Постріл!

Позивний "Діма", військовослужбовець Збройних сил України:

Ця гармата вона вже перевірена війною. Вже використовувалася не раз і набагато точніша.

Перевірена війною і часом! На озброєнні української армії самохідна артилерійська гармата 2с7 "Піон" - ще з 1975 року. За цей час ця потужна зброя багато разів доводила свою ефективність.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Це потужна пушка, 203 мм. Що мости, що техніку, танки, наприклад, знищує все, що потрібно.

А ще скупчення особового складу, командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами у тилу ворога... "Піон" вражає своєю точністю!

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо вміти на ньому працювати досить ефективно, цілі на 20-30 км знищуються.

"Піон" - зброя і точна, і потужна. Вага кожного снаряду - 110 кілограмів, із них понад 40 - це вибухівка!

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Кажуть, що це від корабельної гармати сам ствол. У нас іде 1-2 снаряди пристріл, далі ми стріляємо на ураження.

Бійці, з якими ми працюємо сьогодні, ставляться до техніки не просто як до машини. Кажуть - не дарма САУ має таку красиву назву.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Ця машина, вона "жива". Треба її чути, розуміти. Треба все робити правильно. Тоді вона буде добре служити.

Єгор Трошкін, кореспондент Військового телебачення України:

Сьогодні на могилах росіян будуть особливі квіти. Українські піони. І покладуть їх туди українські артилеристи.

Під час цього виїзду бійці успішно відпрацювали по скупченню особового складу росіян і ворожої техніки. Кажуть - результат вдалий, навіть погода допомогла.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Важливо попасти, тоді все добре. Якщо відстрілялися, все зробили добре, тоді почуваєшся легше.

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