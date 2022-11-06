Такі малюнки на шматках металу - ніби уривки чиїхось спогадів, каже автор.

Жовті соняхи, грона калини, а ще неймовірні краєвиди Карпат. І уся ця краса на уламках російських ракет, які окупанти запускали по мирних українцях. Перетворити знаряддя вбивства на зиск для української армії взявся художник у Запоріжжі. Він розмальовує залізяччя і виставляє на аукціон. Інна Гогой розкаже більше.

Краєвиди Західної України та рідного Запоріжжя, поле жовтих соняхів та грона червоної калини і наш український Крим - усе це художник Вадим Мітков закарбовує на уламках ворожих ракет.

Ось із-під пензля митця виходить черговий сюжет. Тут усе чим жила Україна до 24 лютого: безхмарне небо, затишна домівка та стежка до дому. Такі малюнки на шматках металу - ніби уривки чиїхось спогадів, каже автор.

Вадим Мітков, художник:

Даже маленькі уламки як на мене, це як уламок якогось спогаду, якогось настрою. Це можливість на уламок покласти щось добре, позитивне.

Перед тим, як взятися за пензлі, художник зачищає та ґрунтує уламок. Пише спеціальними акриловими фарбами, що не вигорають на сонці. Готовий виріб покриває лаком. Вадим каже, коли сідає за роботу ще не знає що писатиме. Сюжет та тематику малюнку підказує сам шматок металу.

Вадим Мітков, художник:

Це даже дивовижне для мене було заняття таке, тому що на очах рождалось і сюжет, і почуття, і все це разом давало якийсь… щось нове таке.

Серед робіт художника є ось такі двосторонні. Це ніби картини з двох різних світів. З одного боку - тут мальовничі мирні краєвиди, а з іншого - війна. Вадим розповідає, таким видом творчості займається нещодавно. Перетворити шматки ворожого металу на якісь символічні речі попросили військові. Потім ці вироби виставлять на аукціоні, а за виручені кошти планують придбати необхідне обладнання.

Вадим Мітков, художник:

Це і надихає і мене, і їх. Вони були дуже раді побачити і здивовані, що таке можна з уламками зробити і їм тепліше, і мені це важно.

Участь у благодійних заходах Вадим бере не вперше. Навесні разом з іншими митцями долучився до виставки-аукціону. Зараз щотижня проводить безплатні майстер-класи для запоріжців. Каже, такі творчі заняття - це можливість психологічно підтримати людей.

Вадим Мітков, художник:

Оці майстер-класи, вони дають і зігрівають одне одного, тепло дають від людей, від взаємодії з людьми.

Окрім цього, кожен учасник може задонатити кошти на підтримку військового шпиталю. Самим учасникам майстер-класу такі уроки з живопису до вподоби.

Оксана, учасниця майстер-класу:

Подобається, що всі збираються люди всі різні і кожного щось можна поспілкуватися і подивитися, і надихнутися, в общем все так здорово.

Галина, учасниця майстер-класу:

Нравится, потому что всегда узнаешь что-то новое, новые техники, потом в коллективе всегда получается как-то лучше.

Сам художник зізнається, після перемоги хотів би долучитися до повоєнної відбудови. Зокрема, має намір допомагати відновлювати зруйновану архітектуру.