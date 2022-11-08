Україна повернула тіла ще 38 загиблих українських військовослужбовців у вівторок, 8 листопада.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників", - сказано у повідомленні.

Зазначено, що операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Повідомляється, що загалом від початку роботи Офісу уповноваженого Україні вдалося повернути 663 тіла захисників.