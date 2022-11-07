В Україні можливе продовження націоналізації підприємств на тлі такого рішення щодо п'яти компаній, яке було ухвалено сьогодні, 7 листопада.

Про це повідомляє у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктовано військовою необхідністю і було узгоджено на ставці верховного головнокомандувача. П'ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу: "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" та "Запорізький трансформатор", - розповів президент.