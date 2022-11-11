ЗСУ у Херсоні: місцеві ЗМІ опублікували фото у мережі [ Редагувати ]
У п'ятницю, 11 листопада, жителі Херсона повідомляють, що ЗСУ зайшли до міста. Про це повідомляє місцеве видання "Мост".
Захисників побачили у Шуменському мікрорайоні Херсона.
На кадрах видно, що місцеві мешканці зустрічають українських воїнів.
Локація легко впізнавана - це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна у Шуменському мікрорайоні.
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