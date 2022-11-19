У Чорнобаївці та частині Херсона відновили мобільний зв'язок [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Чорнобаївці (Херсонська область) та Дніпровському районі Херсона фахівці відновили мобільного оператора Vodafone.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
За його словами, у Чорнобаївці та Дніпровському районі Херсона знову працюють базові станції.
"Тепер абоненти можуть користуватися послугами мобільного оператора - голосовим зв'язком та інтернетом", - додав Янушевич.
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