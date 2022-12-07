Один постріл - один шанс урятувати людей від загибелі, а будівлі від руйнування

Їх називають "янголами неба". Напередодні українські сили протиповітряної оборони збили шістдесят із сімдесяти російських ракет, які летіли вбивати людей та знищувати інфраструктуру! Ми зустрілися із героями, які боронять небо над Київщиною.

Михайло Манилюк розкаже докладніше.

Ще до того, як усюди завиють сирени повітряної тривоги, вони вже знають - ворожі літаки злетіли в небо, щоб випустити по Україні смертоносні ракети!

Позивний "Вольт", командир відділення зенітно-ракетного підрозділу ЗСУ:

Передається нам інформація. Ми стаємо на чергування бойове і згідно з інформацією діємо. Якщо вона заходить в наш сектор відповідальності - ми пильнуємо її. Як тільки виявляємо, то знищуємо!

Київщина. Друга лінія оборони. Бійці сил ППО на бойовому чергуванні - в режимі двадцять чотири на сім! Аби збити ракету їм треба вибрати вигідну позицію. Ми зараз на одній із таких.

Позивний "Лимон", головний сержант зенітно-ракетного дивізіону ЗСУ:

Наш підрозділ входить в сили, засоби ППО міста Києва. Наразі сформовано два кільця оборони. Вони розташовані приблизно в Київській області і це дає змогу ефективно відпрацьовувати, ефективно знищити ті ракетні удари, які наносяться по місту Києву.

Щоразу як із росії ракети та дрони летять на Київ, саме наші співрозмовники стають повітряним щитом столиці!

Це кадри, зроблені два тижні тому, під час масованої атаки росіян. Військові стріляють по ракеті Х-101 і… влучають прямісінько в ціль!

Есть! Красава!

Ракету приземлив двадцятиоднорічний строковик із позивним "Волиняка".

Позивний "Волиняка", військовослужбовець Збройних сил України:

Почали приходити повідомлення, що все нижче і нижче ракети пролітають. І так одна появилася. Тоді був такий туман, хмарність. З-за хмар визирнула, помітив і далі все як по інструкції - наклон, три секунди, кнопка навздогін, зафіксував ціль і в автоматичному режимі здійснив пуск.

До цього ракети збивав хіба що на комп'ютерному симуляторі - зізнається боєць. Тепер "Волиняка" має реальний бойовий досвід. А отже впевнено вражатиме будь-які ворожі цілі в небі над Київщиною.

Позивний "Волиняка", військовослужбовець Збройних сил України:

Чим більше, тим краще. Щоб люди жили в спокої. Чим більше збити, тим більше буде краще для всіх - як для себе, так і для суспільства й України.

Бійці зізнаються - росіяни діють дедалі підступніше. Постійно намагаються ускладнити роботу нашим захисникам.

Позивний "Лимон", головний сержант зенітно-ракетного дивізіону ЗСУ:

Ракети летять на дуже низьких висотах, дуже важко їх обнаружити. Але на сьогоднішній момент ми робимо все можливе, навіть більше для того, щоб Київ був захищений і ці ракети не долітали до цілей.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Інколи крилаті ракети навіть радари не помічають. Тож як тільки надходить повідомлення про повітряну тривогу, військовим потрібно бути максимально уважними. Особливо важко збити ракету у похмуру погоду. Але від цього переносного зенітного комплексу їй не сховатися.

Старий, перевірений часом комплекс "Ігла". Зручний, підготувати до бою його можна за лічені секунди. Саме з цієї майже одинадцятикілограмової переносної зенітки наші захисники й збили ворожу ракету!

Через п'ять секунд вже можна здійснювати пуск, якщо це швидкісна ціль - можна робити в автоматичному режимі. І коли сам комплекс захоплює ціль - він здійснює пуск. Він є одноразовий. Вистрілив - усе! Більше його не перезаряджають.

Один постріл - один шанс урятувати людей від загибелі, а будівлі від руйнування! Права на помилку - немає.

Позивний "Лимон", головний сержант зенітно-ракетного дивізіону ЗСУ:

В нас дуже вмотивовані бійці й вони з душею відносяться до своєї служби і роблять неможливе! З комплексу "Ігла" збити крилату ракету - це надскладне завдання. І я вважаю, що навчання і вмотивованість наших бійців дають такі результати.

Результати були б іще кращими, кажуть бійці, якби західні партнери поставляли більше сучасних комплексів ППО! Втім за будь-яких умов, за будь-якого озброєння, "янголи українського неба" цілодобово на варті. Вони не мають вихідного, навіть у День Збройних сил України! І готові до будь-якої, навіть, на перший погляд, нездійсненної місії!