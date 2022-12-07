Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Зокрема йдеться про:

Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);

Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);

Управління Черкаської єпархії УПЦ;

Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);

Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);

Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);

Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);

релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);

Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).

За участі священників правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у країні заборонять діяльність релігійних організацій, афілійованих з росією.

У листопаді СБУ провела обшуки у Києво-Печерській лаврі, обшуки у Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі, а також на об'єктах УПЦ у трьох областях України.