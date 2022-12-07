СБУ обшукує об'єкти УПЦ МП на Черкащині, Волині та Херсонщині [ Редагувати ]
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Зокрема йдеться про:
- Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);
- Управління Черкаської єпархії УПЦ;
- Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);
- Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);
- Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);
- Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);
- Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);
- Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);
- Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);
- релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);
- Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).
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