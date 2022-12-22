Новий потужний вірус "Хрещений батько" атакує додатки [ Редагувати ]
Експерти в галузі фінансової безпеки попереджають користувачів по всьому світу про появу нового потужного троянського віруса "Хрещений батько", який атакував вже понад 400 додатків на Android.
Про це повідомляє finextra.com.
Як пише видання, кібершахраї використовують "Хрещеного батька" для атак на користувачів банківських і криптовалютних додатків у 16 країнах. Під його атаки вже потрапили 215 банків, 94 провайдерів криптогаманців та 110 криптообмінних платформ у таких країнах, як США, Великобританія, Канада і Туреччина.
Троянець обманює жертв завдяки своїй здатності генерувати переконливі вебпідробки і накладати їх на екрани заражених пристроїв, коли користувач намагається відкрити цільовий додаток. Після цього зловмисники можуть викрасти облікові дані жертви та обійти двофакторну автентифікацію, щоб отримати доступ до рахунків і вивести кошти.
Сингапурська компанія Group-IB з кібербезпеки виявила у згаданому троянському програмному забезпеченні код, який не дозволяє йому атакувати користувачів, які розмовляють російською або однією з мов, що вживаються на пострадянському просторі.
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