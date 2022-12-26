Визволена Харківщина і досі під артилерійським вогнем росіян. Запеклі бої точаться на кордоні з Луганщиною на напрямку Сватове-Кремінна. Окупанти не шкодують снарядів, мін, і ракет та буквально засипають ними наших військових. Та от для проведення контрудару московити сил уже не мають.

Докладніше про ситуацію на цій ділянці фронту дивіться репортаж нашого воєнкора Станіслава Кухарчука.

Прифронтовий Куп'янськ, Харківська область. Росіян вибили звідси ще в жовтні, але містечко і досі під обстрілами ворожої артилерії. Особливо передмістя - московити щодня добивають і без того знищену інфраструктуру. Якими зусиллями українському війську вдалося звільнити Харківщину свідчить згоріла техніка на узбіччях та досі не прибрані тіла окупантів.

Межа Харківської та Луганської областей. Це дохлі орки - одні в пакетах, одні в броні ….ось така безславна смерть. Скоріш за все вони рахуються в ерефії, як безвісти зниклі.

На цьому напрямку росіяни зазнали чималих втрат, кажуть наші військові. Українська армія просувалась доволі швидко, буквально наступаючи на п'яти окупантам.

Микола, військовослужбовець сил ТрО:

Тут, скажімо так, творився такий хаос, що орки відступали, наші з усіх напрямків наступали. Скажімо так …тут масовий був наступ і вони проводили евакуацію …ну таке можна спостерігати багато де.

Фронт тимчасово зупинився вже на Луганщині. Цю колонну російської техніки українські військові розбили під час спроби контратаки в бік Куп'янська. Танки, БМП, вантажівки з боєкомплектом - згоріли мов сірники. Після кількох таких спроб росіяни пішли в глуху оборону.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Це дорога на Сватове. Зараз наші війська намагаються просунутись вглиб Луганської області, але ось ворог, рашисти, чинять активний спротив і як чуєте по канонаді, бої тут точаться доволі запеклі.

Активно працює і наша артилерія. На цьому відео з дрона видно, як українські гармаші поступово намагаються розібрати лінію оборони росіян. Але окупанти бояться продовження наступу на Луганщині, тому намагаються йому завадити, кажуть військові.

Віктор, військовослужбовець сил ТрО:

Проводять штурмові дії невеликими групами, промацують нашу оборону, не дають сконцентруватись в великі наступальні групи, але в основному вони укріплюють свою оборону.

На думку наших військових, сил для контрударів у бік Харківщини в окупантів поки немає. Але й пробити оборону росіян на Луганщині - завдання не просте… Та українська армія рано чи пізно його виконає.