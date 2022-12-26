Щонайменше 46 загиблих, тисячі постраждалих та цілі міста без електроенергії. Сполучені штати Америки та Канада потерпають від зимового шторму: крижаний дощ, град та заметіль охопили територію майже в три з половиною тисячі кілометрів. Як екстремальна негода вплинула на життя американців - розкажуть мої колеги.

Різдвяні свята для американців - чи не найважливіший та найочікуваніший період за весь рік. Вулиці та будівлі прикрашені вогниками та декораціями, у повітрі - аромат імбирного печива. Проте цьогорічне Різдво для жителів США - зовсім інакше. Це, буквально, квест на виживання.

Джо Байден, президент США:

Це не схоже на той сніжний день, коли ви були дитиною. Все серйозніше.

Абсолютно все навкруги вкрилося товстелезним шаром снігу та кригою. Для когось це, звісно, можливість розважитись. Проте більшості американців не до сміху. А надто - водіям.

І міські вулички, і широкі автомагістралі перетворилися на справжні пастки. Американські ЗМІ повідомляють, що в ДТП через негоду загинуло щонайменше 16 людей. Сотні залишилися заблокованими на засніжених дорогах.

Кеті Гочул, губернатор Нью-Йорка:

Ми на війні. Це війна з матінкою-природою. І це увійде в історію як найбільш руйнівний шторм у довгій, легендарній історії Баффало, який пережив багато битв і багато, багато великих штормів.

Як повідомляє Національна метеорологічна служба, в деяких районах країни перебування на відкритому повітрі може спричинити обмороження за лічені хвилини - настільки лютий мороз. Американці намагаються не виходити з домівок.

Щойно сходили до продуктового магазину, тож нам не потрібно буде кудись виходити наступний тиждень. Ми застрягнемо в будинку, дивлячись на сніг.

Проте, і вдома подекуди вистачає проблем. Так, у пік негоди більше мільйона будинків та підприємств у США залишилися без електроенергії. Непереливки й авіакомпаніям. За три дні вони затримали або скасували майже 10 тисяч рейсів. І це тоді, як сотні тисяч американців прагнуть возз'єднатися зі своїми родинами на свята.

Брендон, житель Нью-Йорка:

Ми збентежені. Намагаємося шукати на наших телефонах та придумати інші маршрути. Можливо, навіть сісти на автобус звідси до Атланти, на що нам знадобиться приблизно 21 година. Отже, це справді незручно.

Знаєте, це непросто. Я затримався тут через шалений шторм. Місце, куди я їду, як я щойно почув - затопило. Тому мені зараз не час їхати…

Затоплення - ще одна складова погодного апокаліпсиса. У містах на узбережжях, висота води подекуди досягає кількох десятків сантиметрів.

Кеті Гочул, губернатор Нью-Йорка: