Понад 50 мільйонів гривень на відновлення після обстрілів витратили у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Місту російська армія снарядами завдає все нових і нових руйнувань, як у житловому секторі, так і комунальній інфраструктурі. У понівеченому варварами місті побувала Олена Мендалюк.

Найновіші книги, які ми отримували після 2000 р. ми вивезли на філію. Загальний фонд бібліотеки 23 тисячі, з них тисяч 8 вивезли й найкращих і україномовних. Це важливо.

Напівпорожні стелажі, а полиці та книги припорошені. Ні не пилюкою, а штукатуркою. Вона щоразу осипається - коли по місту прилітають російські ракети. Такий вигляд тепер має центральна дитяча бібліотека Нікополя. Окупанти двічі випускали по ній реактивні снаряди. У серпні поцілили з градів прямо у читальну залу.

Це була сучасна зала, яка була облаштована меблями за програмою німецького товариства Giz. Це був сучасний простір з проєкторам, сучасними меблями.

Світ дитинства - цей напис, це єдине, що нині нагадує про бібліотеку. На стіні ще не висох цемент після того, як будівельники залатали діру від боєприпасу.

Ася Мочньова, завідувачка дитячої бібліотеки:

Тут була велика стіна між вікнами, аж до даху. Підняло кришу, коли вона опустилась, вона також була вся в дірах. Трубу відігнуло, але, як бачимо, її не пошкодило. Тобто був удар в самій стіні. Коли ми приїхали були пошкоджені ворота при вході.

В бібліотеці не залишилося жодного вцілілого вікна, розбите скло замінили на фанеру. Будівлю законсервували на зиму, аби дощ, сніг та морози не наробили ще більшої біди. І в місті такими стали більшість навчальних закладів. Більше пів сотні будівель освіти мають сліди від російських снарядів.

За п'ять місяців масованих обстрілів інфраструктура міста суттєво пошкоджена. Найбільше страждає житловий сектор. Побито майже пів тисячі багатоповерхівок та 1300 приватних будинків. На шифер, цеглу, плівку та листи ОСБ - міська влада вже витратила понад 50 мільйонів гривень. І це аби лише залатати дірки. Про повне відновлення - говорити зарано - пояснює міський голова Олександр Саюк.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

Всі наслідки обстрілів ми швидко ліквідовуємо, не все звісно, без капітальних відновлень, але поточні, і саме головне для того щоб люди могли надалі проживати у цих будинках - затулити вікна або відремонтувати дах - це ми робимо.

Працює уся критична інфраструктура, її оснастили генераторами, на випадок повного блекауту.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

Пункти незламності у нас теж забезпечені. Вишки по зв'язку теж ми відпрацьовували, забезпечили генераторами. Ми відпрацювали резервну можливість для того, щоб подавати воду, якщо день два три не буде електрики.

Мы считаем до 7. Считаем 1, 2, 3, 4, 5 - значит пролетели. Значит мимо нас пролетели.

Сім секунд. Саме стільки часу летить російський снаряд з протилежного боку водосховища до будинку, де живе подружжя Віра та Владислав. Зараз вони вже не ховаються у підвалі, кажуть, там холодно, обстріл перечікують у будинку. І щоразу сподіваються, що пролетить повз.

Віра та Владислав, жителі Нікополя:

Весело, каждую ночь наблюдаем, мы живем на берегу. Каждую ночь нас обстреливают. Мы же выживаем, Как выживаете? Ну четыре месяця в подвале у соседей, а сейчас в доме. Яку ціль вони прислідують? Просто залякати людей? Не заню. Панику, хаос поднять. Но мы пожелиые люди практически никто не уезжает.

Сьогодні у місті, навіть під обстрілами, залишилося близько 40 тисяч жителів. І всі чекають перемоги.