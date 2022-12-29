У Херсоні окупанти обстріляли обласний кардіологічний диспансер, є поранені [ Редагувати ]
У Херсоні російські окупанти обстріляли обласний кардіологічний диспансер, поранені двоє людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер. Постраждало 2 людей - охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.
Херсон після втечі росіян щодня перебуває під ворожими обстрілами. Днями загарбники завдали артилерійського удару по пологовому будинку. На щастя, ніхто не постраждав.
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