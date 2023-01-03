Влада Німеччини обговорює конфіскацію заморожених через санкції російських активів для відновлення України, однак остаточну позицію з цього питання ще не виробили. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Як один із варіантів у Німеччині розглядають можливість конфіскації активів у тих росіян, чия причетність до війни в Україні доведена.

За інформацією видання, всередині уряду Німеччини досі немає єдиної позиції щодо конфіскації російських активів.

Глава МЗС Анналена Бербок пропонує конфіскацію золотовалютних резервів Центробанку рф, заблокованих навесні 2022 року. У свою чергу глава Мінфіну ФРН Крістіан Лінднер вважає, що вилучення активів ЦБ може створити небезпечний прецедент і завести союзників у "юридичну трясовину".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче, щоб конфіскація російських активів була погоджена з союзниками.

За словами джерела Bloomberg, частина урядовців вважають, що конфіскація активів осіб, які безпосередньо пов'язані з вторгненням, може бути юридично вигіднішою. При цьому вони побоюються, що на це можуть піти роки через довгі судові процеси, що доводять прямий зв'язок людини з війною в Україні.

Навесні минулого року Євросоюз заморозив майже $300 млрд з $640 млрд золотовалютних резервів Центробанку рф. Влада України та ЄС неодноразово пропонувала використовувати їх для відновлення України після закінчення військових дій.