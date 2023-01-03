Німеччина конфіскуватиме активи росіян, які підтримали вторгнення в Україну - Bloomberg [ Редагувати ]
Влада Німеччини обговорює конфіскацію заморожених через санкції російських активів для відновлення України, однак остаточну позицію з цього питання ще не виробили. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Як один із варіантів у Німеччині розглядають можливість конфіскації активів у тих росіян, чия причетність до війни в Україні доведена.
За інформацією видання, всередині уряду Німеччини досі немає єдиної позиції щодо конфіскації російських активів.
Глава МЗС Анналена Бербок пропонує конфіскацію золотовалютних резервів Центробанку рф, заблокованих навесні 2022 року. У свою чергу глава Мінфіну ФРН Крістіан Лінднер вважає, що вилучення активів ЦБ може створити небезпечний прецедент і завести союзників у "юридичну трясовину".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче, щоб конфіскація російських активів була погоджена з союзниками.
За словами джерела Bloomberg, частина урядовців вважають, що конфіскація активів осіб, які безпосередньо пов'язані з вторгненням, може бути юридично вигіднішою. При цьому вони побоюються, що на це можуть піти роки через довгі судові процеси, що доводять прямий зв'язок людини з війною в Україні.
Навесні минулого року Євросоюз заморозив майже $300 млрд з $640 млрд золотовалютних резервів Центробанку рф. Влада України та ЄС неодноразово пропонувала використовувати їх для відновлення України після закінчення військових дій.
по темі
Україна готується запровадити санкції проти 1300 силовиків рф і 500 представників ІТ-сектору. Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики рекомендувала передати пропозиції на розгляд РНБО. Про це повідомило Міністерство економіки
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив з новорічним відеозверненням до громадян. Значну його частину він присвятив розв'язаній росією війні в Україні та її впливом у тому числі на Німеччину. Він заявив, що найзаповітнішим бажанням є настання миру, але "цей мир ми ще не відчуваємо"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав три принципи підтримки України: допомагати в міру можливостей, запобігти конфронтації рф і НАТО та діяти спільно з союзниками. Так він відповів на запитання газети Süddeutschen Zeitung, чи планує Берлін поставити Україні танки Leopard
Уряд Німеччини обговорює з компанією Deutsche Bahn передачу Україні тепловозів для підтримки транспортної інфраструктури
У вівторок, 3 січня, у Джанкої, тимчасово окупованому Криму, було чути звуки вибухів