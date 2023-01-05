Січневий "Рамштайн" і нова зброя для України. Вже цього місяця наші міжнародні союзники з безпеки та оборони можуть зібратися на чергове засідання. Ймовірну зустріч проанонсували в Міністерстві закордонних справ України. І на неї дипломати покладають високі надії. Оскільки Україна зможе отримати зброю, яку раніше не отримувала.

Про що йдеться? І коли саме можуть зібратися політики на Рамштайн? Тетяна Логунова дізнавалася.

Українське військо чекає на зброю. У новому, 2023-му році, ЗСУ можуть отримати принципово інше озброєння, яке західні партнери досі не давали. Про що йдеться - натякнув міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого онлайн-брифінгу.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Сьогодні навіть діти просять принести їм під ялинку "Леопарда", ми розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових "Леопардів". Ми всі не лише над цим думаємо, а й дуже багато працюємо. Я казав минулого року, що у 2023-му ми отримаємо те, що не могли отримати з різних причин у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде.

"Леопарди", про які говорить міністр, - це танки, що Україна вже давно просить у Німеччини. Вони, а ще бойові машини піхоти наразі вкрай необхідні на фронті.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Зараз президент Зеленський та вся його дипломатична команда працюють над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не маю сумнівів, що вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць.

Серед інших пріоритетів - додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони NASAMS та IRIS-T, зенітні самохідні установки Gepard та Vulkan та артилерійські снаряди усіх калібрів.

Надання нашій державі військової допомоги обговорюватимуть на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Зустрічі у так званому форматі "Рамштайн". Точна дата засідання поки невідома, але найімовірніше, воно відбудеться у січні. Українські високопосадовці не приховують, що чекають від учасників "Рамштайну" оголошення нових важливих рішень.

Січневий "Рамштайн" стане вже восьмим засіданням контактної групи. Попри те, що започаткували цей формат відносно недавно - у кінці квітня минулого року. Через два місяці після повномасштабного нападу Росії на Україну Сполучені Штати запросили партнерів - міністрів оборони 40-а країн світу на міжнародну конференцію з питань оборони України. Зібралися на американській авіабазі "Рамштайн" на території Німеччини - звідси і назва.

Відтоді такі зустрічі проводять регулярно - на авіабазі в Німеччині, в штаб-квартирі НАТО Брюсселі або навіть в онлайн-форматі. І саме на цих засіданнях ухвалюють ключові рішення щодо надання Україні військової допомоги. Так, після "Рамштайнів" офіційний Київ отримав зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард", гаубиці 2000, бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун", зенітні засоби та системи протиповітряної оборони. І це тільки те, що оголошували публічно.

До речі, поняття "Рамштайн" нині вживають не лише у зв'язку з військовою допомогою. Це слово стало символом консолідації зусиль міжнародної спільноти по підтримці України. Тож коли йдеться, наприклад, про фінансову допомогу нашій країні - пропонують створити "фінансовий Рамштайн". Є й "юридичний Рамштайн" - це правова допомога по притягненню росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.