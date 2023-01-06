У рамках нового пакету військової допомоги Україні, до якого увійдуть БМП Bradley та ЗРК Patriot, США планують надати керовані ракети RIM-7 Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Sea Sparrow використовується на американських кораблях для перехоплення літаків і крилатих ракет. Водночас українські військові матимуть змогу запускати ці ракети з суші. Зокрема Sea Sparrow можна запускати з допомогою радянських комплексів "Бук".

Sea Sparrow - ракета класу "корабель-повітря" з напівактивною радіолокаційною головкою. ВМС США використовує їх з 1976 року. Раніше лише Тайвань використав Sea Sparrow для запуску з суші. США постачали острову ці ракети у 1990-ті роки.

Очікується, що Білий дім оголосить про новий пакет військової допомоги Україні сьогодні, 6 січня. За інформацією ЗМІ, він оцінюється у рекордні $2,85 млрд.

Нагадаємо, США не передаватимуть Україні танки Abrams, оскільки вони надто важкі та часто ламаються.