На Дніпропетровщині, в місті Нікополь, який уже пів року під постійним обстрілом російської армії, - у ці святкові дні лунають не колядки. Там стоїть стукіт молотків. Люди ліквідовують наслідки ворожих атак та розбирають руїни власних домівок. Олена Мендалюк бачила процес.

Середмістя Нікополя - комунальники ліквідовують наслідки чергових атак. Росіяни з градів вдарили по багатоповерхівці. Люди не постраждали, втім у будинку вибиті вікна й понівечені балкони.

Замість Різдвяних колядок містом шириться будівельний гуркіт.

Тетяна, жителька Нікополя:

Какое Рождество, когда надо хоть чем-то позакрывать, чтобы хоть что-то сохранить.

Зморена та знесилена Тетяна вже другу добу - не знає відпочинку. У будинок її родичів влучив російський снаряд.

Потолок вот, видите, тут вообще крыши нету. - Куда именно снаряд попал? - Идемте покажу. Вот видите, вот туда. Через верх, вот туда вилетел, видите дырка. Ну вот.

Розбираючи завали родинного будинку, Тетяна й чути не хоче про перемир'я, анонсоване керівництвом країни-агресора. Каже, вірити ворогу не можна!

Тетяна, жителька Нікополя:

Какое перемирье, им тоже самое сделать в ответку, то что они нам делают. Что мирных людей убивают, детей. Жилья нету ни у кого. Наверное хотят все разрушить, если нас захватить не могут, разрушить, чтоб у нас на земле ничего не осталось. Чтоб они здохли, здохли и никогда не возвращались. Мой сын под Бахмутом, дает им жару.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

У Різдвяне перемир'я чи якусь людяність російської армії нікопольчани вже не вірять, бо і вдень, і вночі окупанти руйнують їхні будинки.

Кілька днів тому окупанти потужно обстріляли прибережну зону Нікополя. Російські снаряди понівечили більш як два десятки приватних будинків!

Розбирати завали мешканцям будинків допомагають комунальники. Вони вже пів року - без вихідних і свят.

Кожного дня працює 15 людей. - Чим допомагаєте людям? - Розгрібаємо завали, вивозимо. Робимо кровлю, ну не робимо, а обновляємо.

За шість місяців, протягом яких окупанти безжально обстрілюють Нікополь, вони понівечили в місті майже 500 багатоповерхівок і до півтори тисячі приватних будинків!

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

На скільки оперативно усуваються наслідки? - У нас немає саму. Ми намагаємося усунути день в день. Обстріли йдуть постійно, і якщо ми будемо відкладати, то місто буде мати не дуже привабливе обличчя.

Попри щоденні атаки в місті продовжують жити й працювати близько п'ятдесяти тисяч людей. Тут знайшли прихисток сім тисяч переселенців із Харківщини, Донеччини та Херсонщини.

Надія Остапенко, в. о. начальника управління соціальної політики Нікополя:

Три місця компактного проживання - це транзитне містечко, відремонтовано гуртожиток житлова будівля на Херсонській. І дуже ми вдячні нашим громадянам, які за весь цей час розмістили в себе безкоштовно більше тисячі ВПО.

Це транзитне містечко для переселенців. Надворі - майже нікого. Марію зустрічаємо на кухні. Жінка береться готувати кутю. З пшениці.

Ізумчик, узвар варила з груш і яблук. Ну а от горіхів не купила. Вообще я і не люблю орехи.

Жінка родом з Лисичанська. Сумує за рідною домівкою та родинними святами.

Марія, переселенка з Лисичанська:

Йшли на роботу, приходили. Всі сідали за сімейний стіл, все доставали, це ж багата кутя. І обов'язково, якби ще хтось чхнув за столом. Подарунок ще якийсь та давався.

У це Різдво окупаційна армія роз'єднала багато українських родин. І свята зустрічають вони не вдома, але… Об'єднує сьогодні всіх українців - заповітне бажання - якнайшвидшої перемоги над ворогом!

Зінаїда Ляшко, переселенка з Донеччини: