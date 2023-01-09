У Мінцифри прокоментували можливе розсилання повісток через "Дію" [ Редагувати ]
Новий порядок постановки на військовий облік не передбачає, що повістки надсилатимуть через застосунок "Дія". Про це у коментарі The Village заявив керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.
Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки немає таких завдань.
Згідно з постановою Кабміну, у "Дії" має з'явитися новий сервіс - електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.
Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України... Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян - одне пріоритетних рішень.
Новий порядок узяття на військовий облік Кабмін затвердив 30 грудня 2022-го, він уже набув чинності. Відтепер ставати на військовий облік потрібно з 16 років, а не із 17, як це було раніше. Зробити це можна буде традиційно, а можна - через додаток "Дія", але поки що невідомо, коли почне роботу ця функція.
Нагадаємо, що українцям заборонили оскаржувати повістки в судах.
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