В Офісі президента Зеленського заявили, що жодна зі сторін не контролює Соледар на Донеччині. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde.

Ситуація складна, навіть дуже складна, це Верденська битва 21 століття, яка відбувається зараз у Бахмуті та Соледарі. Бої тривають уже кілька місяців, але нашим солдатам вдається утримувати свої позиції.

Керівник Офісу президента наголосив, що росіяни випускають із в'язниць злочинців, які помирають, щойно дістаються лінії фронту.

Їхні тіла залишаються позаду, їх навіть не відновлюють, з російського боку багато втрат, набагато більше, ніж з нашого. Ми явно більше цінуємо життя наших солдатів. Але перед нами маса людей, які атакують, атакують, атакують. У Соледарі відбуваються вуличні бої, при цьому жодна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але вони його не контролюють.

9 січня 2023 року в Міноборони України повідомили, що росіяни перекинули вагнерівців до Соледара та розпочали штурм міста. Ворог намагається оточити та розгромити угруповання ЗСУ у місті з півночі та півдня - з боку Бахмута.

12 січня президент Зеленський запевнив, що підрозділи в Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться боєприпасами "і всім необхідним оперативно та безперебійно".