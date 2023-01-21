В Аргентині стався потужний землетрус [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Геологічна служба США (USGS) повідомляє, що в центральній провінції Аргентини стався землетрус магнітудою 6,5.
Про це повідомляє NDTV.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 517 км на північний схід від великого міста у центральній частині країни - Кордови, біля міста Сантьяго-дель-Естеро, а осередок - на глибині 589 км.
"Підземні поштовхи відчувалися в Парагваї та Чилі", - написав USGS у Twitter.
На даний момент інформації про постраждалих і серйозні руйнування немає.
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Землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до слабких, відчувається лише невеликою частиною населення, під відкритим небом - небагатьма. Коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
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