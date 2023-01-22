Німеччина обіцяє "не гаяти часу" у просуванні танків для України [ Редагувати ]
Джерело: DW
Німеччина не гаятиме часу і продовжить тісний діалог із союзниками щодо постачання танків для України. Про це заявив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
Водночас міністр уникнув прямої відповіді на запитання про постачання Києву німецьких танків Leopard 2
"Ми ведемо дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед із США. Щоб бути максимально підготовленими до можливих рішень, у п'ятницю я доручив своїй команді ретельно все вивчити, щоб у разі виникнення будь-яких обставин ми не втрачали часу", - заявив міністр.
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