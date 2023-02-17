Російське окупаційно-терористичне військо накопичує ракети, щоб на роковини початку повномасштабної війни проти України 24 лютого завдати масованого ракетного удару у три хвилі, зокрема, з метою продемонструвати наявність "пороху в порохівницях".

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Зараз російські окупанти активно використовують так звані "болванки" - повітряні кулі з відбивачами - у намаганнях виявити позиції української ППО й виснажити її сили.

"Сьогодні вони спробують використати ці "болванки" (повітряні кулі з відбивачами - ред.) для того, щоб навантажити нашу систему ППО, тому що все ж таки це гроші. Кожен пуск проти ракети - це конкретні гроші. І таким чином хоч якихось результатів досягти", - пояснив Подоляк.

За його словами, ворог продовжить запускати повітряні кулі, однак на роковини початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого очікується масований ракетний обстріл.

"Вони це робитимуть, але на 24 лютого вони спробують накопичити той об'єм, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду, і показати, що в них ще "порох у порохівницях", - додав він.