73-річний норвежець К'єтіл Кране щодня вмикає сирену повітряної тривоги біля будинку, в якому живуть російські дипломати. Про це повідомляє Nettavisen.

Я хочу розбудити їх у подвійному сенсі. Як фізично, так і тим, що вони несуть спільну відповідальність за цю війну".

При цьому К'єтіл усвідомлює, що в чомусь порушує норвезьке законодавство і готовий заплатити штраф або бути заарештованим.

Єдине, чого він боїться - щоб не згасла увага норвезької громадськості до російського вторгнення в Україну.