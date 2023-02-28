Норвежець щодня вмикає сирену повітряної тривоги біля будинку російських дипломатів [ Редагувати ]
73-річний норвежець К'єтіл Кране щодня вмикає сирену повітряної тривоги біля будинку, в якому живуть російські дипломати. Про це повідомляє Nettavisen.
Я хочу розбудити їх у подвійному сенсі. Як фізично, так і тим, що вони несуть спільну відповідальність за цю війну".
При цьому К'єтіл усвідомлює, що в чомусь порушує норвезьке законодавство і готовий заплатити штраф або бути заарештованим.
Єдине, чого він боїться - щоб не згасла увага норвезької громадськості до російського вторгнення в Україну.
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