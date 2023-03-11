Родичі, евакуюючись на безпечну територію, можуть оформити соціальний догляд, наприклад, за своєю слабкою бабусею, яку вивезли у тилову область. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

І послугу стаціонарного догляду, й будь-яку іншу соціальну послугу у період воєнного стану можна отримати за місцем звернення, незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання.

Зокрема, спрощений механізм надання соціальних послуг екстрено розроблений Мінсоцполітики, діє з квітня.

В умовах воєнного часу все вирішується протягом однієї доби. Евакуйовану з небезпечної території людину, яка втратила уміння до самообслуговування, приймуть на догляд в соціальний заклад лише за її заявою чи заявою людини, яка її супроводжує.

Оформлення медичної картки, переведення пенсії, отримання довідки про доходи, відновлення документів, що посвідчують особу, тепер покладено на надавача соціальних послуг, якщо місцеві органи влади делегували йому такі повноваження.