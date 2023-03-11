В Угорщині сьогодні, 11 березня, сталася масштабна ДТП. На трасі під Будапештом 42 автомобілі, є постраждалі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Угорщини.

"11 березня 2023 близько 14:25 на 26-му кілометрі траси М1 на виїзді зі столиці зіткнулися п'ять вантажних і 37 легкових автомобілів", - сказано в повідомленні правоохоронців.

За попередніми даними, внаслідок аварії згоріло 19 автомобілів. Загалом постраждали 36 людей - 13 отримали тяжкі поранення, а ще одна - травми, небезпечні для життя.