Окупанти обстріляли житлові будинки на Херсонщині: молода жінка втратила руку [ Редагувати ]
Російські війська вкрили вогнем село Микільське Дар'ївської тергромади, внаслідок чого є поранені. Про це повідомила Херсонська ОВА.
Снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів - пошкоджені щонайменше п'ять будинків. Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Кількість постраждалих ще встановлюється.
Медики вже надають допомогу людям, що травмовані через російський удар по мирному селу Херсонщини.
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