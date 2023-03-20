На півночі Криму пролунав вибух [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В понеділок, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунав вибух.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"Повідомляють, що в Джанкої вибух", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцеві мешканці побачили дрон перед вибухом.
"А перед цим під Євпаторією літаки розліталися туди-сюди, туди-сюди", - пишуть у Telegram-каналі.
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