Російська армія почала знімати зі зберігання радянські танки Т-54, які почали виготовляти ще в 1940-х роках. Про це повідомила моніторингова група Conflict Intelligence Team.

На Далекому Сході рф були помічені потяги, які везуть на захід танки сімейство Т-54 та Т-55. Було зафіксовано ешелон з міста Арсеньєв Приморського краю, в якому розташована 1295 Центральна база резерву та зберігання танків.

Військові аналітики наголошують, що зняття зі зберігання танків Т-54/55 зафіксовано вперше.

Т-54 - радянський середній танк. Прийнятий на озброєння ЗС СРСР 1946 року, серійно випускався з 1947 року, постійно модернізувався. З 1958 випускалася його модифікація під назвою Т-55, а у 1961-1967 рр. він в основному був замінений у виробництві танком Т-62, створеним на його базі, але випуск Т-55 тривав до 1979 року.

Первые модификации Т-54 были приняты на вооружения Советской армией еще во второй половине 1940-х гг., а Т-55 — в 1958. Даже устаревший танк может быть полезнее, чем его отсутствие, но мы считаем ключевыми минусами данных моделей отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей (не говоря уже о системе управления огнём), примитивные прицелы и (у Т-54) неполноценную стабилизацию орудия.

За даними військово-аналітичного проекту Oryx, з початку бойових дій в Україні росія втратила понад 1700 танків. За оцінками британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень на лютий 2023 року, за 12 місяців війни рф втратила майже половину своїх сучасних танків Т-72Б, Т-72Б3М та Т-80.