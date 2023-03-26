У бюджеті України на 2023 рік долар закладений на рівні 42,2 гривні, але різких коливань не буде. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.

"Різких коливань гривні не буде, бо іде зменшення імпорту. Моя думка, що гривня буде триматися на рівні 39-40. 42 гривні за долар навряд чи буде. Поки що всі макроекономічні показники, і всі висновки, які маємо, то вона (гривня - ред.) буде триматися в діапазоні 39,5 - 40,5. Навряд чи вона зможе вирости до 42 грн. Дуже міцна гривня, вона буде не корисна для нашого експорту та нашої економіки", - сказав Устенко.