Щоб стати злочинцем, не обов'язково потрапляти в російську армію із-за ґрат. Достатньо просто долучитися до війська рашистів. З початку повномасштабної війни окупанти в Україні крадуть усе, що "погано" лежить. Не гребують спідньою білизною, гелями для душу, ношеними шкарпетками та килимами.

Дозвіл на мародерство загарбникам дав особисто владімір путін. А нещодавно полиці московських супермаркетів поповнили мішки з українським чорноземом. Як росія століттями грабувала Україну? Карина Вакарєва розкаже.

Росіяни крадуть. І для українців на другий рік повномасштабної війни - це давно не новина. Вкрасти золоті обручки чи килими - їхній почерк. Але унітази, холодильники та пральні машини - це лише верхівка айсберга.

Десятки відео, якими рясніють соцмережі, є неспростовним доказом злочинів російської армії. Втім, чи не найяскравішим символом росії, що на світовій сцені хизувалася своєю культурою, ховаючи за лаштунками гниле нутро, стала звичайнісінька собача будка, яку разом з іншим награбованим майном завантажили окупанти на свою бойову машину, киваючи п'ятами з України.

Микола Давидюк, політолог:

Ми побачили росію зсередини, не міністрів лащених, не московських олігархів-бізнесменів. А ми побачили, що ті ось бізнесмени-міністри збудували всередині самої росії, чим вона живе. Пам'ятаєте, коли говорили «умом русскую душу не понять» і «умом россию не понять», то ми її побачили, цю душу, у вбивствах, мародерствах і зґвалтуваннях.

Таке враження, що в Україну з танками та "Градами" вони прийшли, щоб грабувати, грабувати й грабувати. І цьому мародерству вже сотні років. росія привласнює наші страви, художників, героїв та науковців. А два роки тому у рф настільки знахабніли, що назвали Тараса Шевченка - "російським" поетом. Мовляв, ну в нього ж є твори російською. А те, що українську мову забороняли купою циркулярів, схоже, забули. Бо ж зручно користуватися наративом: "Писав російською - значить росіянин".

Ігор Рейтерович, політичний консультант:

Якщо подивитися на історію взагалі росії, то ця країна вічно щось у когось крала, починаючи від історії, закінчуючи назвою цієї держави. Давайте не будемо забувати, що до 1821 року вона називалася Московське царство. Потім вона вирішила називатися росією, російською імперією, що є еллінізованим терміном слова «Русь».

Ми частенько ловили росіян за руку при спробі вкрасти щось українське і видати це за своє. Як от з піснями. І це не просто якісь маловідомі твори.

За версією російської пропаганди, пісню "Ой мороз, мороз" написала у 1954 році така собі Марія Уварова. Насправді ж, трек був популярним ще на початку 20 століття на території Вінниччини. А у 1936 її включили до збірки "Українські народні пісні". І звучить в оригіналі вона так:

Ой мороз, мороз

Не студи мене.

Не студи мене,

Лихо хай мине.

А чи знали ви, що візитівка Надєжди Кадишевої "Вот кто-то с горочки спустился" теж ніщо інше як український романс!? Скарбницю російських здобутків на цей раз поповнив фольклорист Валентин Лєвашов. Після експедиції Алтайським краєм. Ви запитаєте, що там забула українська пісня? Все дуже просто - у 20-х роках минулого століття українців насильно переселяли на Далекий Схід. Переїхавши, вони привезли із собою традиції та культуру. А країна-агресорка за звичною схемою - їх украла.

Ілля Рєпін, Казимир Малевич, Іван Айвазовський, Микола Гоголь, Архип Куїнджі, Антон Чехов - чи не найменший перелік українських митців, яких росія привласнила без жодних докорів сумління. І от якщо Бандери росіяни бояться, то Бендера вони давно намагаються русифікувати. Вигаданий персонаж був створений видатними одеситами - письменниками Іллею Ільфом та Євгеном Петровим. Чоловіки творили у рідній Одесі, дух якої прослідковується у кожному творі.

Микола Давидюк, політолог:

Крадуть наше, бо свого немає. В росії немає нічого свого, коли починаєш розбиратися навіть в кухні цій - «пельмені», це все вкрадено з китайських народностей. Коли ми говоримо про самовар, і цей вкрадений. Тобто, колонія крала не тільки території, вона висмоктувала звідти культуру, щоб потім робити її своєю.

І поки своїх "двохсотих" окупанти забирати не квапляться, кістки князя Олексія Потьомкіна з Херсона викрали. А ще прихопили скіфське золото, стародавні монети та єнота. Але жадібність рашистів, схоже, не вгамувати. Раніше з'явилося відео викрадення загарбниками дитячого потяга. А в одному із російських торгових центрів продають навіть українську землю. Під шумову завісу заяв ватажка рф владіміра путіна про те, що хтось в Україні начебто продає на Захід родючі шари української землі:

Я не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть.

Окупанти почали вивозити одне із головних багатств України - її чорнозем. Відповідне оголошення про продаж з'явилося на сайті одного із московських супермаркетів. Там ідеться про те, що землю з України продаватимуть у мішках по 50 літрів. Ціну на крадений ґрунт не вказують.

Ми пропонуємо високоякісний український чорнозем, який ретельно перевірили на вміст шкідливих речовин.

А ще російські мародери вивозять сільгосптехніку та спустошують українські елеватори. Саме так діяли німецькі нацисти.

Ігор Рейтерович, політичний консультант: