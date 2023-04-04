Еліна Світоліна зіграла перший матч після повернення в теніс [ Редагувати ]
Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна зіграла перший матч після повернення в теніс і народження дитини.
На турнірі WTA500 в Чарльстоні (США) 28-річна українка провела перший матч за більше ніж рік, востаннє вона виходила на корт ще у березні 2022 року.
Світоліна провела на корті 2 години 46 хвилин та програла у трьох сетах представниці Казахстану Юлії Путінцевій. Це була дев'ята очна зустріч між тенісистками, шість останніх виграла українка.
Після матчу Еліна заявила:
У мене були мурахи по шкірі... Це не була гра у фізичному плані для мене, але врешті-решт я рада своїм рівнем гри. Тепер я чітко бачу, що потрібно покращити.
Нагадаємо, що бронзова призерка Олімпіади в Токіо Світоліна у липні 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, а в жовтні 2022-го народила дочку, яку назвалои Скай.
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