Україна очікує на чіткий результат щодо майбутнього членства в НАТО на саміті у Вільнюсі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Брюсселі після першого за останні 5 років засідання комісії Україна-НАТО. Чого вдалося досягти на цій зустрічі і які наразі в України перспективи членства в Альянсі - розкаже Олена Абрамович.

"Історичний день" - ця фраза лунає у вівторок чи не від кожного міністра, який зʼявляється на ганку штаб-квартири НАТО. Це і день народження Альянсу, і вступ Фінляндії та підняття її прапора на підготовлений напередодні додатковий флагшток поряд із ще 30-ма стягами країн-членів.

Невдовзі тут зʼявиться ще один правпор - синьо-жовтих кольорів. Але не український, а шведський - залишилося кілька ратифікацій. А от коли зможе таку ж визначну подію святкувати Київ - прибув зʼясувати міністр Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Думаю, ми всі сьогодні раді за Фінлядію. І її приєднання - це чіткий меседж, що прийшов час переглянути усі стратегії та бачення. І немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки аніж членство України в НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на цих словах активно кивав головою, проте у своїй заяві перед початком засідання уникав слова "членство" - натомість говорив про розробку пакета довгострокової допомоги Україні. Саме такий варіант, писали західні ЗМІ з посиланням на дипломатів, Альянс підготував наразі замість конкретних кроків щодо членства.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Я чекаю з нетерпінням на наші дискусії з партнерами щодо того, як ми можемо розробити більш довготривалу програму допомоги та підтримки України, аби Україна змогла стати ближче до євро-атлантичної сімʼї.

Після завершення засідання комісії Україна-НАТО Дмитро Кулеба запевнив - програма розширеної підтримки не є заміною членства. Допомога від Альянсу дуже потрібна Києву, щоб протистояти російській агресії. І це питання, а також постачання зброї - були головними на порядку денному.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

За результатами цього засідання ми збільшили бюджет НАТО на фінансування проектів для України, для ЗСУ, і пришвидшили постачання декількох типів зброї, яка вже була Україні обіцяна. В принципі - головна мета - пришвидшити постачання всього, що потрібно для українського контрнаступу, вона була тут з низки позицій досягнута.

Що ж стосується членства України в НАТО, то у цьому питанні, за словами українського міністра, теж є певний прогрес. Учасники засідання мали відверту розмову. Дмитро Кулеба, каже, що втисловтв свою думку про розмови від деяких партнерів про заміну членства більшою підтримкою.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Союзники мають між собою це обговорити і нарешті вийти на чіткий результат, який буде досягнутися під час саміту у Вільнюсі - якщо коротко, то мій меседж був такий, що Вільнюс 2023 року - це нагода виправити помилки Бухареста 2008 року.

За словами міністра, на саміті у Вільнюсі хочуть бачити президента Зеленського, і українська влада очікує на формалізовані рішення від НАТО, які наближають членство в Альянсі. Про те, що умовою для приєднання є успішне завершення війни - нагадав генсек НАТО після зустрічі.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Щоб досягти будь-якого значного прогресу в цьому питанні, першим кроком є забезпечення переваги України як суверенної незалежної держави. І саме тому союзники та партнери НАТО надають безпрецедентну підтримку.

Схвалили союзники на цій зустрічі і розробку багаторічної програми підтримки України. Поки відбувалося засідання, під стінами Альянсу мітингували українці - нагадували про необхідніть надати бойові літаки та розпочати дикусію про вступ України до Альянсу.