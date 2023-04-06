Росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У четвер, 6 квітня, російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.
Про це повідомляє в Telegram очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Знову обстріли, знову Нікопольщина під ворожим вогнем. Протягом дня окупанти двічі вдарили по району: поцілили по Марганецькій громаді та по самому Нікополю з важкої артилерії", - йдеться в повідомленні.
За словами Лукашука, внаслідок обстрілу люди не постраждали. Наразі уточнюються наслідки атак.
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