Молочне господарство з-під Бахмуту евакуювали на Дніпропетровщину. Загалом вдалося вивезти 400 корів. Поголів'я подолало важкий і тривали шлях, аби опинитися у безпечному місці. На фермі, яка прихистила, постраждалих від війни тварин побувала наша знімальна група.

Ця череда корів пережила війну, у прямому розумінні цього слова. Вони з ферми, яка розташована усього за 5 кілометрів від Бахмута.

Олександр Марченко, перший заступник міського голови Бахмута:

Це стадо, яке вціліло, на тій території, де знаходилась ферма. Там були прильоти, були руйнування. Були на жаль загиблі серед тварин, але більшість вдалося спасти й евакуювати.

Тварини подолали важкий шлях. З під обстрілів їх вирішили евакуювати до Дніпропетровщини.

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Фактично з вчорашнього дня до сьогоднішнього перевозиться це все. Відстань перевезення складає 350 кілометрів.

Усіх врятованих корів прихистив місцевий фермер. Ними тепер опікуються його працівники й ветеринари. Для тварин виділили окремий корпус. Підготували будівлю, аби для корів були хороші умови.

Давид Аракелян, фермер з Дніпровського району:

Близько 400 голів. Цей корпус ми звільнили, вичистили. Вони будуть тут місяць на карантині, а потім піде ще реабілітація.

До Дніпропетровщини вже евакуйовано більше сотні підприємств. Серед них як фермерські господарства, так і промислові потужності.