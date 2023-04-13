Молочне господарство з-під Бахмуту евакуювали на Дніпропетровщину [ Редагувати ]
Молочне господарство з-під Бахмуту евакуювали на Дніпропетровщину. Загалом вдалося вивезти 400 корів. Поголів'я подолало важкий і тривали шлях, аби опинитися у безпечному місці. На фермі, яка прихистила, постраждалих від війни тварин побувала наша знімальна група.
Ця череда корів пережила війну, у прямому розумінні цього слова. Вони з ферми, яка розташована усього за 5 кілометрів від Бахмута.
Олександр Марченко, перший заступник міського голови Бахмута:
Це стадо, яке вціліло, на тій території, де знаходилась ферма. Там були прильоти, були руйнування. Були на жаль загиблі серед тварин, але більшість вдалося спасти й евакуювати.
Тварини подолали важкий шлях. З під обстрілів їх вирішили евакуювати до Дніпропетровщини.
Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:
Фактично з вчорашнього дня до сьогоднішнього перевозиться це все. Відстань перевезення складає 350 кілометрів.
Усіх врятованих корів прихистив місцевий фермер. Ними тепер опікуються його працівники й ветеринари. Для тварин виділили окремий корпус. Підготували будівлю, аби для корів були хороші умови.
Давид Аракелян, фермер з Дніпровського району:
Близько 400 голів. Цей корпус ми звільнили, вичистили. Вони будуть тут місяць на карантині, а потім піде ще реабілітація.
До Дніпропетровщини вже евакуйовано більше сотні підприємств. Серед них як фермерські господарства, так і промислові потужності.
по темі
Чи присутній НАТОвський контингент в Україні? Цю тему зараз активно обговорюють західні аналітики. Усе через злив секретних документів Пентагона. В одному з них йшлося саме про спецпризначенців країн-членів альянсу, які начебто перебувають на території нашої країни.
У четвер, 13 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат Верховної Ради Денис Маслов розповів, коли росіяни почнуть відповідати за скоєні злочини
У четвер, 13 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" співорганізатор проєкту Unbroken, депутат Львівської міськради Андріян Гутник розповів про форум реабілітації, який відбувся у Львові
Парламент виконує усі вимоги, які ставляться з боку ЄС
Злочин, який не підлягає здоровому глузду. Відео зі стратою українського воїна - обезголовленням його росіянами - вже засудили в ООН та Європі.
Сьогодні 9-та річниця початку АТО. 13 квітня 2014 року в Україні було оголошено про початок антитерористичної операції без впровадження воєнного стану, із залученням Збройних сил України. Відповідний Указ тоді видав виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов.